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|Lohnendes Infineon-Investment?
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09.11.2026 10:02:21
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Infineon eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Infineon-Anteile betrug an diesem Tag 29.70 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.670 Infineon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Infineon-Aktien wären am 06.11.2026 1’540.57 EUR wert, da der Schlussstand 45.76 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 54.06 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 59.58 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Das Infineon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 70.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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