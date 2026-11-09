DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Infineon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Infineon-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Infineon-Anteile betrug an diesem Tag 29.70 EUR. Bei einem Infineon-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 33.670 Infineon-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Infineon-Aktien wären am 06.11.2026 1’540.57 EUR wert, da der Schlussstand 45.76 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 54.06 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Infineon belief sich zuletzt auf 59.58 Mrd. Euro. Die Infineon-Aktie ging am 13.03.2000 an die Börse XETRA. Das Infineon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch