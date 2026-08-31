DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Infineon-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Infineon-Aktie bei 15.10 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.625 Infineon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 378.14 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 28.08.2026 auf 57.08 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 278.14 Prozent.

Infineon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 74.33 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Infineon-Anteile an der Börse XETRA war der 13.03.2000. Damals wurde der erste Kurs des Infineon-Papiers bei 70.20 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch