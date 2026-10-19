Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
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19.10.2026 10:02:40
DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Infineon-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Infineon eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Infineon-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37.86 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Infineon-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26.413 Infineon-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 52.39 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’383.78 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 38.38 Prozent.
Der Infineon-Wert an der Börse wurde auf 68.22 Mrd. Euro beziffert. Infineon-Papiere wurden am 13.03.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der Infineon-Aktie wurde der Erstkurs mit 70.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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