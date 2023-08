DAX 40-Wert Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Infineon-Investment eingefahren

Das Infineon-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 22.17 EUR wert. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 45.116 Infineon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’443.49 EUR, da sich der Wert eines Infineon-Papiers am 18.08.2023 auf 32.00 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 44.35 Prozent.

Infineon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41.90 Mrd. Euro. Am 13.03.2000 wurden Infineon-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Infineon-Anteils belief sich damals auf 70.20 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch