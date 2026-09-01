Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’250 -0.3%  SPI 20’024 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 25’991 -1.0%  Euro 0.9390 0.0%  EStoxx50 6’372 -0.8%  Gold 4’384 -1.5%  Bitcoin 63’076 -0.7%  Dollar 0.8100 0.2%  Öl 92.1 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien im Fokus: Engie und Nokia kommen wohl in EURO STOXX 50 - VW und Wolters raus
Analyse: UBS AG bewertet Novartis-Aktie mit Neutral in neuer Analyse
Bayer-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung mit Buy
August 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Novartis-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Aktie mit Hold ein
Suche...
Plus500 Depot

HOCHTIEF Aktie 336340 / DE0006070006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

HOCHTIEF-Investment im Blick 01.09.2026 10:02:33

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in HOCHTIEF gewesen.

HOCHTIEF
393.15 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie betrug an diesem Tag 218.60 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das HOCHTIEF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.575 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 418.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’914.00 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’914.00 EUR, was einer positiven Performance von 91.40 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 32.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten