DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HOCHTIEF-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das HOCHTIEF-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Aktie betrug an diesem Tag 218.60 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in das HOCHTIEF-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.575 HOCHTIEF-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HOCHTIEF-Papiers auf 418.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’914.00 EUR wert. Aus 1’000 EUR wurden somit 1’914.00 EUR, was einer positiven Performance von 91.40 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete HOCHTIEF eine Marktkapitalisierung von 32.08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch