DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

Am 25.08.2016 wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die HOCHTIEF-Aktie an diesem Tag 122.30 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.818 HOCHTIEF-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 425.20 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 347.67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 247.67 Prozent vermehrt.

HOCHTIEF wurde am Markt mit 32.18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch