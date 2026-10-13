DAX 40-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 70.16 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14.253 HOCHTIEF-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’621.44 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 12.10.2026 auf 394.40 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 462.14 Prozent.

HOCHTIEF wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29.33 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch