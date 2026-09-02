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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Rentable Henkel vz-Investition? 02.09.2026 10:02:14

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Henkel vz.
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Henkel vz-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Henkel vz-Papier bei 118.75 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Henkel vz-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8.421 Henkel vz-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Henkel vz-Papiers auf 76.00 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 640.00 EUR wert. Das entspricht einer Einbusse um 36.00 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 29.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Henkel AG & Co. KGaA
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