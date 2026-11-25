Heute vor 10 Jahren wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Henkel vz-Aktie bei 108.35 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.229 Henkel vz-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 801.85 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Papiers am 24.11.2026 auf 86.88 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19.82 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Henkel vz bezifferte sich zuletzt auf 32.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch