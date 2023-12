DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 27.12.2013 wurde die Henkel vz-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 84.48 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hat, hat nun 118.371 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8’603.22 EUR, da sich der Wert eines Henkel vz-Anteils am 22.12.2023 auf 72.68 EUR belief. Aus 10’000 EUR wurden somit 8’603.22 EUR, was einer negativen Performance von 13.97 Prozent entspricht.

Der Henkel vz-Wert an der Börse wurde auf 28.32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch