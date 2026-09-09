Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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09.09.2026 10:02:26
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Henkel vz-Investment gewesen.
Am 09.09.2025 wurden Henkel vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74.88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 133.547 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’141.56 EUR, da sich der Wert einer Henkel vz-Aktie am 08.09.2026 auf 75.94 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.42 Prozent angezogen.
Alle Henkel vz-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 29.10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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