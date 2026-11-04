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|Henkel vz-Anlage unter der Lupe
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04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Henkel vz-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Henkel vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Henkel vz-Aktie an diesem Tag 70.58 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.168 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (80.98 EUR), wäre das Investment nun 1’147.35 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14.74 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Henkel vz zuletzt 30.75 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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