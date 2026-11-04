DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das Henkel vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Henkel vz-Aktie an diesem Tag 70.58 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Henkel vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.168 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (80.98 EUR), wäre das Investment nun 1’147.35 EUR wert. Damit wäre die Investition um 14.74 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Henkel vz zuletzt 30.75 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch