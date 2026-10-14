Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Henkel vz von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Henkel vz-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Henkel vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Henkel vz-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 66.94 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 14.939 Henkel vz-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.10.2026 1’131.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 75.72 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13.12 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Henkel vz eine Börsenbewertung in Höhe von 28.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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