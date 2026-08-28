Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
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28.08.2026 10:02:25
DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren Heidelberg Materials-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Heidelberg Materials-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 83.02 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.205 Heidelberg Materials-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 168.30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 202.72 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 102.72 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Heidelberg Materials einen Börsenwert von 30.01 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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