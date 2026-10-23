DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Heidelberg Materials-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 85.92 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Heidelberg Materials-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 116.387 Heidelberg Materials-Aktien. Die gehaltenen Heidelberg Materials-Papiere wären am 22.10.2026 16’922.72 EUR wert, da der Schlussstand 145.40 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 69.23 Prozent gestiegen.

Alle Heidelberg Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch