Vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 254.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.928 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 288.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’134.33 EUR wert. Damit wäre die Investition 13.43 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 35.45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch