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|Rentabler Hannover Rück-Einstieg?
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20.11.2026 10:02:10
DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hannover Rück-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Hannover Rück-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 254.60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.928 Hannover Rück-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 288.80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’134.33 EUR wert. Damit wäre die Investition 13.43 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rück belief sich zuletzt auf 35.45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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