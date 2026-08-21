DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde die Hannover Rück-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Hannover Rück-Anteile 90.24 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Hannover Rück-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.108 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Hannover Rück-Papiers auf 249.40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 276.37 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 176.37 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Hannover Rück eine Marktkapitalisierung von 30.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch