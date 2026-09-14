GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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14.09.2026 10:02:17
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in GEA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41.01 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die GEA-Aktie investierten, hätten nun 2.438 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 155.69 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 11.09.2026 auf 63.85 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55.69 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 10.39 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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