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02.11.2026 10:02:26
DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in GEA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 02.11.2023 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.49 EUR. Bei einem GEA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.779 GEA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 67.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’089.87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108.99 Prozent gesteigert.
GEA wurde am Markt mit 11.05 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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