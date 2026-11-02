DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel hätte eine Investition in GEA von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 02.11.2023 wurde das GEA-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.49 EUR. Bei einem GEA-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30.779 GEA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der GEA-Aktie auf 67.90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’089.87 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 108.99 Prozent gesteigert.

GEA wurde am Markt mit 11.05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch