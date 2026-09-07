DAX 40-Wert GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GEA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit GEA-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die GEA-Aktie bei 36.47 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 EUR in die GEA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 274.198 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 04.09.2026 17’809.16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 64.95 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 78.09 Prozent.

GEA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.57 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch