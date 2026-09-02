Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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02.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Fresenius SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 46.50 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.505 Fresenius SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Papiere wären am 01.09.2026 963.12 EUR wert, da der Schlussstand 44.79 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 963.12 EUR entspricht einer negativen Performance von 3.69 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 25.48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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