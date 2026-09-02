Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’319 -0.1%  SPI 20’146 0.0%  Dow 52’946 0.3%  DAX 25’857 -0.4%  Euro 0.9426 0.2%  EStoxx50 6’364 -0.1%  Gold 4’362 0.7%  Bitcoin 62’522 -0.7%  Dollar 0.8123 0.1%  Öl 94.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie etwas tiefer: Lizenzvereinbarung mit Alteogen - Stellenstreichungen in Basel
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Natixis prognostiziert Goldpreis bei 5'000 US-Dollar bis Jahresende 2026
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Suche...

Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Fresenius SE-Anlage im Blick 02.09.2026 10:02:14

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Fresenius SE-Einstiegs gewesen.

Fresenius
42.12 CHF -0.49%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Fresenius SE-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 46.50 EUR. Bei einem Fresenius SE-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.505 Fresenius SE-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Papiere wären am 01.09.2026 963.12 EUR wert, da der Schlussstand 44.79 EUR betrug. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 963.12 EUR entspricht einer negativen Performance von 3.69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius SE bezifferte sich zuletzt auf 25.48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten