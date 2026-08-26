DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresenius SE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fresenius SE-Papier an diesem Tag 65.45 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Fresenius SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.528 Fresenius SE-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (45.85 EUR), wäre das Investment nun 70.05 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 29.95 Prozent abgenommen.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 25.93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch