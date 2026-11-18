Fresenius SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Fresenius SE-Aktie betrug an diesem Tag 66.92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.494 Fresenius SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 53.75 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80.32 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 19.68 Prozent gleich.

Am Markt war Fresenius SE jüngst 30.34 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch