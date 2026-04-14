Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable Fresenius SE-Investition?
|
14.04.2026 10:02:19
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65.34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.530 Fresenius SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 44.49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 31.91 Prozent verkleinert.
Fresenius SE wurde am Markt mit 25.18 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch