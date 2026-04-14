DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’231 0.7%  SPI 18’610 0.9%  Dow 48’218 0.6%  DAX 23’976 1.0%  Euro 0.9203 -0.1%  EStoxx50 5’956 0.9%  Gold 4’781 0.8%  Bitcoin 58’222 -0.3%  Dollar 0.7814 -0.3%  Öl 98.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Schub durch NASDAQ 100-Aufnahme: Sandisk-Aktie steigt - auch Samsung und SK hynix profitieren
EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel Delivery Hero-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Delivery Hero-Investment von vor 3 Jahren verloren
SPI-Wert Idorsia-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Idorsia von vor 3 Jahren angefallen
EURO STOXX 50-Papier Ahold Delhaize (Ahold)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ahold Delhaize (Ahold) von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...

Fresenius Aktie 332902 / DE0005785604

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Fresenius SE-Investition? 14.04.2026 10:02:19

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Fresenius SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Fresenius
41.25 CHF 0.62%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65.34 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius SE-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.530 Fresenius SE-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.04.2026 auf 44.49 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.09 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 31.91 Prozent verkleinert.

Fresenius SE wurde am Markt mit 25.18 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Fresenius

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?