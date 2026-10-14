DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fresenius SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Fresenius SE-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius SE-Anteile bei 41.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hat, hat nun 24.272 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’038.83 EUR, da sich der Wert einer Fresenius SE-Aktie am 13.10.2026 auf 42.80 EUR belief. Mit einer Performance von +3.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Fresenius SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch