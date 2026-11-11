DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.98 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hat, hat nun 263.296 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 53.47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’078.46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 40.78 Prozent vermehrt.

Fresenius SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch