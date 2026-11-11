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|Profitable Fresenius SE-Anlage?
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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fresenius SE gewesen.
Vor 5 Jahren wurden Fresenius SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37.98 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investiert hat, hat nun 263.296 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 53.47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’078.46 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 40.78 Prozent vermehrt.
Fresenius SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 29.55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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