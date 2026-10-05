Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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|Lohnender Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstieg?
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05.10.2026 10:02:19
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Wäre eine Anlage in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren rentabel gewesen?
Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile bei 39.33 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 254.259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 39.55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’055.94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.56 Prozent zugenommen.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.52 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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