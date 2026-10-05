Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’721 0.4%  SPI 19’480 0.4%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’203 -0.1%  Euro 0.9302 -0.3%  EStoxx50 6’226 -0.2%  Gold 4’165 0.5%  Bitcoin 71’149 -0.7%  Dollar 0.8290 0.0%  Öl 102.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktie im Plus: Air Liquide legt Strategieplan 2030 mit Fokus auf Wachstum und Profitabilität vor
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Apple-Aktie tiefer: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Richemont-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Druck für die Starbucks-Aktie in Rot: Neue Filiale in Xinjiang in der Kritik
Suche...

Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnender Fresenius Medical Care (FMC) St-Einstieg? 05.10.2026 10:02:19

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Wäre eine Anlage in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Wäre eine Anlage in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren rentabel gewesen?

Vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Fresenius Medical Care
37.15 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile bei 39.33 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 254.259 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie auf 39.55 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’055.94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.56 Prozent zugenommen.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10.52 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Fresenius Medical Care
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?