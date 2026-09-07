DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fresenius Medical Care (FMC) St-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie bei 40.73 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24.552 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 962.93 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 04.09.2026 auf 39.22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3.71 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Fresenius Medical Care (FMC) St belief sich zuletzt auf 10.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch