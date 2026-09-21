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Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

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Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage unter der Lupe 21.09.2026 10:02:30

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Fresenius Medical Care
36.87 CHF 0.80%
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Das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag 78.80 EUR wert. Bei einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.269 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers auf 38.69 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49.10 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 50.90 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Fresenius Medical Care (FMC) St zuletzt 10.30 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Fresenius Medical Care
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