DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.34 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.141 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers auf 42.23 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723.86 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27.61 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Börsenwert von 10.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch