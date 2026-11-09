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09.11.2026 10:02:21
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 58.34 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17.141 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Fresenius Medical Care (FMC) St-Papiers auf 42.23 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 723.86 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 27.61 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fresenius Medical Care (FMC) St einen Börsenwert von 10.96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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