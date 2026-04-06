DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier statt. Zum Handelsende stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag bei 78.22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.278 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49.44 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 02.04.2026 auf 38.67 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 49.44 EUR, was einer negativen Performance von 50.56 Prozent entspricht.

Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.80 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch