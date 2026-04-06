Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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|Lukrative Fresenius Medical Care (FMC) St-Anlage?
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06.04.2026 10:02:18
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 10 Jahren gekostet
Bei einem frühen Fresenius Medical Care (FMC) St-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Fresenius Medical Care (FMC) St-Papier statt. Zum Handelsende stand die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie an diesem Tag bei 78.22 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.278 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49.44 EUR, da sich der Wert einer Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie am 02.04.2026 auf 38.67 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 49.44 EUR, was einer negativen Performance von 50.56 Prozent entspricht.
Alle Fresenius Medical Care (FMC) St-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10.80 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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