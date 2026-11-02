DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39.80 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 25.126 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie auf 58.68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’474.37 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 47.44 Prozent zugenommen.

Am Markt war DHL Group (ex Deutsche Post) jüngst 65.16 Mrd. Euro wert. DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wurden am 20.11.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 21.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch