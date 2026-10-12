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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Hochrechnung 12.10.2026 10:02:29

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

DHL Group
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Vor 3 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 39.08 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 25.592 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’433.14 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 09.10.2026 auf 56.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43.31 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für DHL Group (ex Deutsche Post) eine Börsenbewertung in Höhe von 62.19 Mrd. Euro. DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere wurden am 20.11.2000 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag beim Börsengang bei 21.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Deutsche Post
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