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|Deutsche Telekom-Investition im Blick
|
04.11.2026 10:02:12
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient
Anleger, die vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Deutsche Telekom-Anteile 21.39 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.675 Deutsche Telekom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 120.76 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 03.11.2026 auf 25.83 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 120.76 EUR, was einer positiven Performance von 20.76 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 123.58 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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