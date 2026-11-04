DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Deutsche Telekom-Anteilen via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Deutsche Telekom-Anteile 21.39 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in das Deutsche Telekom-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.675 Deutsche Telekom-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 120.76 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 03.11.2026 auf 25.83 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 120.76 EUR, was einer positiven Performance von 20.76 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom belief sich zuletzt auf 123.58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch