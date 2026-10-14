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Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

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Deutsche Telekom-Performance 14.10.2026 10:03:12

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren verdient

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Telekom-Einstiegs gewesen.

Deutsche Telekom
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.53 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.050 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 151.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.11 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.91 Prozent angewachsen.

Deutsche Telekom wurde am Markt mit 119.47 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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