Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Deutsche Telekom-Performance
|
14.10.2026 10:03:12
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Telekom-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 16.53 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.050 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 151.91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 25.11 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 51.91 Prozent angewachsen.
Deutsche Telekom wurde am Markt mit 119.47 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX schlussendlich in Grün (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Fehlende Impulse in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Seitwärtstrend (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Ende des Mittwochshandels Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 freundlich (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Handel in Frankfurt: So steht der DAX am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittwochnachmittag Gewinne (finanzen.ch)