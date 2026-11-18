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18.11.2026 10:02:06
DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Telekom-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Telekom-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.92 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 718.277 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2026 19’479.67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 27.12 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 94.80 Prozent angewachsen.
Deutsche Telekom wurde am Markt mit 129.45 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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