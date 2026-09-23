DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Telekom von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Deutsche Telekom-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14.76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.776 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 183.70 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Telekom-Papiers am 22.09.2026 auf 27.11 EUR belief. Damit wäre die Investition um 83.70 Prozent gestiegen.

Am Markt war Deutsche Telekom jüngst 130.52 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch