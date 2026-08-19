DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 5 Jahren eingefahren

Deutsche Telekom-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18.57 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Deutsche Telekom-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 53.839 Deutsche Telekom-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’553.78 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 18.08.2026 auf 28.86 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 55.38 Prozent erhöht.

Deutsche Telekom war somit zuletzt am Markt 135.78 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch