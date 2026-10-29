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29.10.2026 10:02:11
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren Deutsche Börse-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Deutsche Börse-Anteile an diesem Tag bei 143.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.696 Deutsche Börse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (313.40 EUR), wäre die Investition nun 218.25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118.25 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 55.84 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Deutsche Börse-Papiere fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36.20 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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