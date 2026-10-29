DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Börse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Deutsche Börse-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende standen Deutsche Börse-Anteile an diesem Tag bei 143.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.696 Deutsche Börse-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (313.40 EUR), wäre die Investition nun 218.25 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 118.25 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 55.84 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Deutsche Börse-Papiere fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Deutsche Börse-Anteils auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch