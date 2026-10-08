DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren

Am 08.10.2016 wurden Deutsche Börse-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Börse-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 68.57 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Deutsche Börse-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.458 Deutsche Börse-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 07.10.2026 426.13 EUR wert, da der Schlussstand 292.20 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 326.13 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Deutsche Börse eine Börsenbewertung in Höhe von 52.62 Mrd. Euro. Das Deutsche Börse-IPO fand am 05.02.2001 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Deutsche Börse-Aktie auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch