Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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10.09.2026 10:02:28
DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Börse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Deutsche Börse-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurden Deutsche Börse-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 71.94 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 139.005 Deutsche Börse-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.09.2026 auf 273.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38’045.59 EUR wert. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 38’045.59 EUR entspricht einer Performance von +280.46 Prozent.
Zuletzt verbuchte Deutsche Börse einen Börsenwert von 48.81 Mrd. Euro. Deutsche Börse-Papiere wurden am 05.02.2001 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Deutsche Börse-Papiers belief sich damals auf 36.20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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