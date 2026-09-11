Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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11.09.2026 10:02:23
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Deutsche Bank gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31.44 EUR wert. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31.807 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 34.85 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’108.30 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 10.83 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 65.84 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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