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27.11.2026 10:02:31
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Deutsche Bank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 27.11.2016 wurde das Deutsche Bank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13.25 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.545 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 29.82 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 224.96 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 124.96 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 52.42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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