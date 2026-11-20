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|Lohnende Deutsche Bank-Investition?
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20.11.2026 10:02:10
DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Bank-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 10.82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 923.873 Deutsche Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27’808.57 EUR, da sich der Wert eines Deutsche Bank-Anteils am 19.11.2026 auf 30.10 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 178.09 Prozent.
Alle Deutsche Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 54.09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|17.11.26
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|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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