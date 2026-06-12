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Rentabler Deutsche Bank-Einstieg? 12.06.2026 10:02:35

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Bank-Einstiegs gewesen.

Deutsche Bank
26.09 CHF 4.83%
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Die Deutsche Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Deutsche Bank-Anteile bei 12.53 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Deutsche Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7.983 Deutsche Bank-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 215.23 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Bank-Aktie am 11.06.2026 auf 26.96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +115.23 Prozent.

Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 50.98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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