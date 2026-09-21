DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Daimler Truck von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde das Daimler Truck-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Daimler Truck-Aktie bei 37.89 EUR. Bei einem Daimler Truck-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 263.922 Daimler Truck-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.09.2026 gerechnet (43.49 EUR), wäre das Investment nun 11’477.96 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.78 Prozent gesteigert.

Am Markt war Daimler Truck jüngst 33.06 Mrd. Euro wert. Das Daimler Truck-IPO fand am 10.12.2021 an der Börse XETRA statt. Ein Daimler Truck-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 28.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch