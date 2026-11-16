DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Daimler Truck-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35.18 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Daimler Truck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.425 Daimler Truck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’212.62 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 13.11.2026 auf 42.66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.26 Prozent.

Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.31 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie lag beim Börsengang bei 28.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch