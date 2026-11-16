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16.11.2026 10:02:16
DAX 40-Wert Daimler Truck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Daimler Truck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Daimler Truck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Daimler Truck-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 35.18 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die Daimler Truck-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.425 Daimler Truck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’212.62 EUR, da sich der Wert einer Daimler Truck-Aktie am 13.11.2026 auf 42.66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +21.26 Prozent.
Daimler Truck markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.31 Mrd. Euro. Die Daimler Truck-Aktie wurde am 10.12.2021 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Daimler Truck-Aktie lag beim Börsengang bei 28.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
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