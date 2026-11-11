DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen

Am 11.11.2021 wurde die Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.97 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126.630 Continental-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’307.28 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 6.93 Prozent.

Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch