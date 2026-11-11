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|Rentable Continental-Anlage?
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11.11.2026 10:02:29
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Continental-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Am 11.11.2021 wurde die Continental-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 78.97 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 126.630 Continental-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 73.50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’307.28 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 6.93 Prozent.
Continental erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14.50 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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