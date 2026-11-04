DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Continental-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Continental-Anteile letztlich bei 47.71 EUR. Wer vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Continental-Aktie investiert hat, hat nun 20.960 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 66.94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’403.04 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40.30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13.54 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch