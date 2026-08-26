DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 10 Jahren verloren

Am 26.08.2016 wurde das Continental-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 128.21 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 0.780 Continental-Aktien. Die gehaltenen Continental-Aktien wären am 25.08.2026 54.44 EUR wert, da der Schlussstand 69.80 EUR betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.56 Prozent abgenommen.

Continental markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch